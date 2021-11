Investito da bici elettrica, riporta trauma cranico: «Nessuno si è fermato in soccorso»

Ancora un incidente ai danni di un pedone in cui è coinvolta una bici elettrica: martedì mattina, poco prima delle 12.30 in via Bruno Buozzi, un uomo di 72 anni è stato investito da un mezzo guidato da un ragazzo che non si è fermato neppure a prestare soccorso. L’uomo è stato trasportato al “Bonomo” e la diagnosi è di trauma cranico con 7 punti di sutura ed escoriazioni varie al braccio. Oggi i familiari dell’uomo lo accompagneranno presso la Questura per formalizzare la denuncia, ma già martedì in ospedale, la polizia ha raccolto la testimonianza dell’uomo e ha iniziato a indagare utilizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.



Scossa e amareggiata, la figlia ci racconta: «Intendiamo perseguire il reo in primis perché mio padre ha rischiato seriamente la vita. In secundis vorremmo che sia da esempio per tutta la cittadinanza, poiché non è possibile mettere nelle mani di ragazzini o di incoscienti, bici elettriche senza un minimo di senso civico e responsabilità civile. Ciò che è successo alla mia famiglia poteva succedere a chiunque. Nessuno però ha bloccato il ragazzo che sfrontatamente si è rifiutato di fornire le generalità a mia mamma (che è accorsa subito sul luogo).e non ha prestato soccorso. Anzi. È scappato con un altro complice. Mia madre è stata lasciata sola con il soggetto in causa che ha colto l'occasione ed è fuggito senza mostrare un minimo di sensibilità ed umanità. L'augurio per lui e per la sua famiglia è che paghino presto».

L’accaduto, oltre a essere l’ennesimo tassello nel grande quadro dei problemi legati alle bici elettriche, dimostra quanto ci sia bisogno di un’inversione di rotta nelle questioni di base dell’educazione, non solo stradale: è davvero sconcertante leggere, nelle parole della figlia del malcapitato, tutta l’amarezza per il disinteresse e l’omertà dei passanti e ancor più per il comportamento del colpevole, fuggito via senza mostrare rimorso o pentimento. È necessario puntare con forza al recupero del senso di comunità, della legalità, del rispetto.