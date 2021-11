Intensificati i controlli nel territorio di Andria da parte della Questura, guidata dal Questore Roberto Pellicone. Nell’ultima settimana sono state intensificate le misure di vigilanza e controllo sul territorio ad opera della Polizia di Stato

Le attività di accertamento sono state compiute anche congiuntamente alle Guardie Campestri nell’agro andriese in particolare nelle Contrade: Paparicotta, Zagaria, S. Lucia, Via Vecchia Spinazzola, zona Castel del Monte, via SS. Salvatore.

Il bilancio registrato nei 10 posti di controllo effettuati è di 103 mezzi sottoposti a controllo, 161 persone identificate e 4 sanzioni per violazione al codice della strada e 2 veicolo rubati rinvenuti.

Inoltre, sono stati effettuati controllo anche nelle contrade Torricciola e Montaltino nell’agro di Barletta, San Nicola nell’agro di Trani e Troianelli nell’agro di Montegrosso.

I servizi straordinari, mirati alla prevenzione e controllo delle zone rurali, continueranno nei prossimi giorni.