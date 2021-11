Meno di una settimana fa riportavamo la denuncia di un nostro concittadino sull'incidente verificatosi sulla provinciale 231 in direzione Corato a causa di grosse buche sulla carreggiata. Ieri l'ennesimo, simile episodio sullo stesso tratto stradale. Carovana di auto dei tifosi del Bari ed ecco che si squarciano gli pneumatici delle loro auto sulla S.P. 231 "Andriese-Coratina" in prossimità del Km 43, in territorio andriese, a causa di grosse e profonde buche sulla carreggiata. È successo nella serata di domenica, durante il tragitto di ritorno nel capoluogo regionale dopo aver assistito al derby Fidelis Andria-Bari disputato nello stadio comunale federiciano.

Diverse auto, nell'immissione dalla Tangenziale di Andria sulla strada provinciale in direzione Bari, sono finite con le ruote in buche profonde che, causa il buio pesto e l'assenza di illuminazione pubblica, non erano visibili, riportando il danneggiamento degli pneumatici e qualcuna anche danni meccanici che hanno determinato l'intervento del carro-attrezzi.

I tifosi del Bari hanno richiesto l'intervento della Polizia Locale per la costatazione dei danni ma, soprattutto, per la segnalazione del pericolo onde evitare ad altri automobilisti di incappare nel medesimo inconveniente.

Sul posto è intervenuto un equipaggio del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria, i cui sottufficiali hanno provveduto ad assistere i danneggiati nelle operazioni di soccorso stradale, a constatare i danni riportati dai veicoli coinvolti e, soprattutto, dopo aver constatato la presenze delle buche pericolose, stante l'impossibilità di immediato intervento di personale dipendente dall'ente proprietario della strada, che è la Provincia BAT, hanno ritenuto indispensabile l'intervento di personale reperibile dell'azienda Andria Multiservice S.p.A., che ha provveduto ad eseguire l'immediato riempimento delle buche con catrame a freddo. È stato così scongiurato ogni ulteriore immediato pericolo per la circolazione veicolare in attesa di successivi interventi di urgente manutenzione a cura della Provincia BAT.

Non ci sono state persone ferite a causa di quanto accaduto.