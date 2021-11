Rubano l'auto nella città di Andria e cercano di disfarsene nel porto di Trani

Rubata nella città di Andria domenica mattina, utilizzata per qualche scorribanda e scaricata - nel vero senso della parola - nel porto di Trani. Domenica sera decine di curiosi hanno osservato le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco, coadiuvati da Polizia locale e carabinieri, di una Fiat Panda di colore bianco abbandonata dai presunti proprietari in bilico tra banchina e specchio d'acqua, poggiata con la parte anteriore su una piccola imbarcazione. Il vero titolare però - al quale si è risalito grazie alla targa - non era al corrente dello stato in cui si trovasse la sua auto in quanto ne aveva denunciato il furto poche ore prima. Un tentativo di smaltimento dell'auto rubata sotto gli occhi della movida. Indagano le forze dell'ordine per risalire, attraverso l'osservazione delle immagini delle telecamere di sicurezza, ai responsabili di questo episodio.