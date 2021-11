Si ribalta un carrello carico di olive, tamponamento sulla 231

Incidente stradale questo pomeriggio in territorio di Corato poco dopo le 14 sulla provinciale 231, in direzione Andria, nel tratto compreso tra lo svincolo per via Gigante e quello per Trani. Un carrello pieno di olive trainato da una Fiat Palio si è ribaltato, spargendo il carico sulla carreggiata. Il conducente è sceso dal veicolo e ha cercato di rialzare il carrello, rischiando però di essere investito da un furgoncino che è riuscito a frenare e a fermarsi a pochi metri dalla Fiat. Meno fortunato è stato il conducente di una Mercedes Classe A che non è riuscito a fermarsi e ha tamponato il furgoncino. L'uomo alla guida della Mercedes, in stato di shock, è stato soccorso dal 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco del distaccamento di Corato che hanno messo in sicurezza i veicoli. Sulla provinciale si registrano lunghe code.