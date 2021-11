Si chiamano Boh, Callina ed Ercolano. Indossano nasi rossi e camici bianchi e regalano sempre sorrisi e spensieratezza. Boh, Callina ed Ercolano sono solo tre dei Clowndottori de La Compagnia del Sorriso che oggi, dopo una lunga pausa dovuta al Covid, sono tornati nella Pediatria dell'ospedale Bonomo di Andria, per regalare libri ai piccoli pazienti.

Hanno donato 40 libri divisi per quattro fasce di età: «Attraverso una raccolta fondi il centro commerciale La Mongolfiera di Andria ci ha potuto consegnare buoni da destinare alle nostre attività - racconta Annamaria Pastore, presidente de La Compagnia del Sorriso - e noi abbiamo deciso di comprare dei libri dalla libreria Giunti e di donarli ai pazienti della pediatria di Andria. Sicuramente ci faremo promotori anche di iniziative simili per gli altri ospedali».

Ad accoglierli c'erano i bambini in grande attesa di giochi e sorrisi: «L'emozione che abbiamo provato oggi è stata indescrivibile - racconta Annamaria Pastore - dare sorrisi è dono per noi stessi. Non vediamo l'ora di poter tornare nelle corsie degli ospedali per quello scambio che dona a noi quanto ai bambini e agli adulti con cui ci interfacciamo».