Coronavirus, in Puglia 129 nuovi casi e nessun decesso. Il confronto con un anno fa

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 19.468 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 129 casi positivi, così suddivisi: 45 in provincia di Bari, 0 nella provincia BAT, 17 in provincia di Brindisi, 28 in provincia di Foggia, 25 provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, -1 casi di provincia in definizione. Non sono stati registrati decessi.

I casi attualmente positivi sono 4.023; 137 sono le persone ricoverate in area non critica, 22 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 4.740.271 test; 278.892 sono i casi positivi; 267.986 sono i pazienti guariti; 6.883 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 101.096 nella provincia di Bari; 28.747 nella provincia BAT; 22.216 nella provincia di Brindisi; 49.405 nella provincia di Foggia; 33.027 nella provincia di Lecce; 42.806 nella provincia di Taranto; 1.045 attribuiti a residenti fuori regione; 550 di provincia in definizione.

Anche oggi forniamo i dati della pandemia riscontrati esattamente nello stesso giorno di un anno fa, in modo che ciascuno si possa fare una idea compiuta dell'andamento del contagio e dell'efficacia dei vaccini.

Covid, contagi e decessi di un anno fa

Sabato 28 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 10.032 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.573 casi positivi: 510 in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 182 nella provincia BAT, 384 in provincia di Foggia, 135 in provincia di Lecce, 265 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione. 8 casi di residenza non nota sono stati attribuiti e riclassificati.

Sono stati registrati 30 decessi.