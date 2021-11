​Weekend di controlli nelle discoteche Bat e su strada con Polizia Stradale e Polizia Locale

Weekend di controlli degli Agenti del Commissariato di Trani unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Bari e da personale della Polizia Locale. Numerosi sono stati i posti di controllo e controlli amministrativi effettuati presso alcuni esercizi ricettivi.

Sono 2 i locali risultati non in regola dove sono state riscontrate numerose irregolarità, in particolare si è accertato che presso un locale adibito a discoteca veniva effettuava attività di pubblico trattenimento in netta violazione con quanto dispone l’art. 69 TULPS, inoltre non era esposta la cartellonistica obbligatoria prevista dalla legge: autorizzazione, orario di apertura e chiusura e tabella prezzi. Nel secondo locale, invece, era assente la dovuta esposizione al pubblico di diverse autorizzazioni.

Contemporaneamente a tale attività, personale della Polizia Stradale di Trani e della Questura di Barletta Andria Trani ha effettuato, nei pressi di alcune discoteche, posti di controllo con l’etilometro. Il bilancio registrato è di 26 veicoli e 153 persone controllate di cui 3 patenti di guida ritirate e rispettiva denuncia per guida in stato di ebrezza alla Autorità Giudiziaria poiché il tasso alcolemico risultava superiore a quello consentito dalla legge.

I servizi straordinari, mirati alla prevenzione e controllo del territorio, continueranno nei prossimi weekend su tutto il territorio provinciale.