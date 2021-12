Obbligo di mascherine all'aperto dal 7 dicembre al 9 gennaio: la Sindaca adotta l'ordinanza

Considerato l'aumento dei contagi da Coronavirus e del concentramento di persone che, in giornate festive e prefestive, si verifica in parte del Centro Storico e nelle aree del passeggio, con assembramenti spontanei di gente, soprattutto di giovane età, in zone adiacenti gli esercizi pubblici, è stata adottata un'ordinanza sindacale che, a partire dal 7 dicembre e fino al 9 gennaio prossimo, sancisce l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all’aperto.

La mascherina dovrà essere indossata durante i seguenti orari e i seguenti giorni suddivisi tra festivi e pre-festivi:

7 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 24.00;

8 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 24.00;

10 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 24.00

11 dicembre dalle ore18.00 alle ore 24.00;

12 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 24.00;

17 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 24.00;

18 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 24.00;

19 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 24.00;

24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 24.00;

25 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 24.00;

26 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 24.00;

31 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 24.00;

01 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 24.00;

02 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 24.00;

05 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 24.00;

06 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 24.00;

07 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 24.00;

08 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 24.00;

09 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Le vie interessate dalla disposizione, così come comunicato alla Prefettura Bat, sono:

centro Storico, delimitato da tutte le strade interne all'anello viario rappresentato dalle seguenti strade: Via Bovio, via Attimonelli, via Pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, Via Manthonè, Piazza Porta La Barra, via Orsini, Piazza Ruggero VII, via Onofrio Jannuzzi, via De Gasperi;

corso Cavour;

via Regina Margherita;

viale Crispi;

viale Roma;

via Firenze;

Piazza Marconi;

via Torino;

via Duca degli Abruzzi e via Duca di Genova.

L’obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha motivi di salute non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

L’inosservanza dell’ordinanza è punita con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 3.000,00, cosi come previsto dall’Art. 4 comma 1 del Decreto Legge 25.3.2020 n. 19 convertito in Legge 22.5.2020 n. 35.