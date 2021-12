Forum Ambiente di Andria, Barletta e Trani: «Gli agenti inquinanti non hanno confini»

L'unione fa la forza è un antico adagio che i forum ambientalisti di Andria, Barletta e Trani hanno deciso di seguire per dare forza ancor di più alle loro iniziative. In quest'ottica, venerdì 10 dicembre, i tre forum si incontreranno ad Andria per cementare questo rapporto di cooperazione e impostare un programma di attività ed interventi a livello intercomunale e successivamente anche provinciale.



«Superati quindi inutili e quanto mai deleteri localismi – spiegano dai tre forum - si guarda al bene superiore dei cittadini perché gli agenti inquinanti non hanno confini e rappresentano una minaccia per la salute e l'ambiente di tutto il territorio».

L'incontro tra le delegazioni si svolgerà alle 19.30 presso la sede del CALCIT ad Andria in via Taranto 15.