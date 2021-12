Coronavirus, in Puglia 228 contagi e 5 decessi. Il confronto con un anno fa

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 16.476 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 228 casi positivi, così suddivisi: 49 in provincia di Bari, 1 nella provincia BAT, 29 in provincia di Brindisi, 92 in provincia di Foggia, 48 provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 0 casi di residente fuori regione, 2 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 5 decessi.

I casi attualmente positivi sono 5.539; 127 sono le persone ricoverate in area non critica, 19 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 5.046.392 test; 283.724 sono i casi positivi; 271.266 sono i pazienti guariti; 6.919 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 102.268 nella provincia di Bari; 28.982 nella provincia BAT; 22.800 nella provincia di Brindisi; 50.791 nella provincia di Foggia; 33.885 nella provincia di Lecce; 43.371 nella provincia di Taranto; 1.072 attribuiti a residenti fuori regione; 555 di provincia in definizione.

Anche oggi forniamo i dati della pandemia riscontrati esattamente nello stesso giorno di un anno fa, in modo che ciascuno si possa fare una idea compiuta dell'andamento del contagio e dell'efficacia dei vaccini.

Covid, contagi e decessi di un anno fa

Domenica 13 dicembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 7.122 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.175 casi positivi: 520 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 118 nella provincia BAT, 281 in provincia di Foggia, 95 in provincia di Lecce, 92 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 23 decessi.