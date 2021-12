Dal 10 anni si danno appuntamento per fare tutte assieme “l R’mèur”, dolci tipici della tradizione natalizia. Zucchero, farina, olio, arancia, cannella, mandorle, nutella, marmellata, granella di nocciole… la casa è un tripudio di odori, sa di festa. Le voci si accavallano, il forno è una locomotiva sempre in viaggio mentre le mani sono lì a impastare, stendere, tagliare, farcire e chiudere i dolci di Natale.

Vere opere d’arte golose: sono il risultato di ricette preziose, scritte sul blocco note, quello tramandato da chi prima di loro sapeva tenere unita la famiglia, le amiche e le belle persone per rinnovare un rito conviviale. Oggi quella fantastica donna non c’è più. Nunzia è volata in cielo troppo presto, ma ad onorare la tradizione ci pensa sua figlia Maria Pasqua, nella stessa casa materna. Attorno al tavolo della cucina ci sono le amiche di sempre, le stesse che durante questi anni sono diventate sempre più affaccendate: mogli, mamme, molte di loro single (“monofamiliari”, ironizzano alcune che già sanno di dover condividere i dolci con altri amici ndr), realizzate professionalmente, che nonostante la frenesia dei tempi moderni riescono a ritagliare una giornata da dedicare tutta ai lavori di pasticceria casalinga e a condividere in amicizia un rito diventato “familiare”. Già, perché le belle tradizioni si tramandano non solo di famiglia in famiglia, ma anche tra amici.

La scena resta la stessa da sempre: avevo già parlato di uno sfondo da “ciak, si gira” due anni fa, quando nel 2019 le incontrai per la prima volta: oggi come allora sembra di stare in una scena di un film di Ozpetek con il sottofondo musicale affidato a Gabriella Ferri che canticchia “Remedios”. Vincenza, Nunzia, Mari, Mariella, Daniela, Beatrice, Francesca, Dana, Roberta, Francesca e poi altre new entry, anche Rosalba, la signora Michela e Antonio. Il disordine continua a suonare bene, oggi come 11 anni fa, sa di buono ed è anche «rimedio alla buona salute perché si sta bene anche mantenendo le tradizioni», rimarca Vincenza. Da qui l’invito rivolto a tutti affinché si possano coltivare a tutte le età le sane abitudini: piccoli, grandi e grandissimi, non lesinate sulla possibilità di spartirvi le gioie che momenti conviviali, come fare i dolci di Natale, hanno il potere di infondere nel calore di una casa.

Maria Pasqua è un’ottima padrona di casa: dirige l’orchestra in questa decima edizione davvero speciale poiché arriva dopo un anno di stop. In realtà, questa sarebbe l’11esima edizione, lo scorso anno nei limiti delle restrizioni vigenti solo un gruppo ristretto di amiche, dopo essersi sottoposte a tampone, si ritrovò nella stessa casa onorare la tradizione. Ma è in questo anno che possiamo, di fatto, celebrare il primo decennale dell’iniziativa e augurare al gruppo tanti altri momenti conviviali.

Condividono la spesa, anche se è Maria Pasqua a farla per tutti per una questione di praticità. Si condividono le ricette: anche se è Maria Pasqua a decidere su tutte, sempre e solo per una questione di praticità. Scherzi a parte, a Mari va il merito di tenere unito il gruppo e di rinnovare il calore che genera la giornata del convivio malgrado le puntuali e colorite "sclerofollie" accompagnate da un po’ di fatica che opportunamente condivisa non pesa affatto.

A noi resta una istantanea perfetta allegata all’articolo e incorniciata nella cucina di Mari che dà appuntamento al prossimo anno: nulla da togliere e niente da aggiungere se non augurarci buon Natale all’insegna di “R’méur” fatti e mangiati assieme.