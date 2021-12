Controlli Covid: sanzionate 37 persone perché senza green pass e 52 senza mascherina

3.096 persone controllate, 37 sanzionate per il mancato possesso di certificazione verde Covid-19, 52 per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione ed 1 denunciato per mancato rispetto della normativa sanitaria, cui si aggiungono 261 attività ed esercizi controllati, 10 sanzionati ed 1 nei confronti del quale è stata disposta la chiusura provvisoria.

Sono i numeri dei controlli effettuati in modalità interforze dalla Forze di Polizia, con l’ausilio delle Polizie Locali, nella prima settimana (6-12 dicembre) dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, che ha esteso gli ambiti di obbligatorietà del c.d. “Green pass semplice” ed introdotto l’utilizzo del c.d. “Green Pass rafforzato”.

Al riguardo, nei giorni scorsi il Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante aveva riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel corso del quale era stato condiviso il piano dei controlli varato dalla Prefettura, con l’attivazione di Centri Operativi di Intervento istituiti presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza, le Compagnie ed i Comandi Stazione dell’Arma dei Carabinieri dei singoli Comuni, al fine di pianificare le strategie operative e di controllo da porre in essere per garantire l’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del virus dettate dal Governo.

I controlli proseguiranno serrati anche nei prossimi giorni e riguarderanno in particolare le aree maggiormente frequentate (centri storici e luoghi della movida) ed il sistema del trasporto locale.