Mezzi pesanti sulle complanari della Sp2: dove sono i controlli?

Il completamento dei lavori di allargamento della Sp2 (ex 231) porterà numerosi benefici alle diverse città attraversate dalla provinciale come una migliore viabilità e una riduzione del rischio di incidenti anche mortali.

Nel frattempo, si rilevano numerosi disagi dovuti soprattutto al mancato rispetto delle regole previste.

Infatti, come abbiamo più volte rimarcato, ci sono numerosi mezzi pesanti che continuano a percorrere le complanari che sono "riservate" al solo traffico dei "mezzi leggeri".

Infatti, nonostante la segnaletica, tir e autorticolati, per evitare di percorrere qualche km in più se rispettassero il percorso per loro previsto, utilizzano quello che costeggia il cantiere andando a danneggiare il manto stradale già fortemente compromesso e creando situazioni di pericolo come quella dell'altro giorno che ha visto coinvolto un tir che ha rischiato di ribaltarsi.

Eppure più volte sono stati promessi controlli che non esistono, altrimenti non si spiegherebbe in che modo tali mezzi possano percorrere le complanari.

Pertanto, l'auspicio è che si intervenga quanto prima per evitare che si verifichino incidenti e che si ripristini legalità e rispetto delle regole.