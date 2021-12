Anche quest'anno ritorna una bella tradizione del quartiere Maraldo: ieri sera infatti è stato inaugurato il presepe nel piazzale Colasanto sovvenzionato da privati cittadini grazie all'opera del comitato di quartiere.

Alle scene tradizionali legate alla sacra famiglia e all’arrivo dei re Magi, sono affiancati motivi legati alla storia locale: per esempio si può ammirare la riproduzione di una donna intenta a lavare i panni vestita come una massaia d’altri tempi.

Presenti ieri sera il parroco di San Paolo don Vincenzo Chieppa e la Sindaca Giovanna Bruno: elogi sono stati spesi per questa comunità che silenziosamente si adopera, anno dopo anno, non solo per allestire il presepe ma per mantenere il decoro e la pulizia della zona.