Incidente in via Castel del Monte: 85enne ricoverato al Bonomo

Risultano ancora stazionarie e preoccupanti le condizioni di salute del conducente 85enne di una Fiat 127, che ieri mattina è rimasto coinvolto in un sinistro stradale sulla S.S. 170 dir. A per Castel del Monte in corrispondenza dell'intersezione con Via Coppe.

Intorno alle ore 08:15, la suddetta autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un'autovettura Mercedes Classe A condotta da un 70enne, rimasto illeso.

L'anziano conducente, invece, ha riportato lesioni per le quali si sta delineando il trasferimento presso altra struttura ospedaliera specializzata.

La prognosi non è stata ancora definita.

Al Comando di Polizia Locale di Andria attendono che quest'anno si concluda per poter esaminare il bilancio della sinistrosità stradale rilevata ma, da prime indiscrezioni, il numero di incidenti rilevati non ha subito un calo e si confermano sul trend dello scorso anno con un sensibile aumento dei sinistri mortali e con prognosi riservate.