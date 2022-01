Ripristinata finalmente la pubblica illuminazione su via Corato, spenta già da mesi come avevamo scritto tempo fa: a darne notizia è l'assessore Loconte. «A causare lo spegnimento dell'impianto è stato il furto a danno dell'ente dei cavi in rame che non hanno consentito, dal lontano marzo 2020, la naturale illuminazione di una importante arteria cittadina.

Nonostante le difficoltà finanziarie dell'ente, dopo mesi di lavoro abbiamo ripristinato l'efficienza dell'impianto che torna a funzionare e a garantire la sicurezza stradale in un punto di ingresso importante della città.

Ringrazio il Settore Patrimonio del Comune di Andria e tutto il personale della multiservice per l'ottimo lavoro svolto!

La multiservice si conferma un braccio operativo importante per l'ente che deve essere potenziato e migliorato per l'efficienza dei servizi da rendere alla comunità».