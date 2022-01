L'attività di vaccinazione in Puglia non si è fermata neanche il giorno dell'Epifania. Nelle aziende sanitarie regionali molti sono stati ieri gli appuntamenti con i bambini della fascia 5-11 per le vaccinazioni pediatriche, che vedono la Puglia al primo posto in Italia per copertura.

I numeri nella Asl Bat vedono 4257 bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno già ricevuto la prima dose, il 17 per cento della popolazione di riferimento.

I cittadini con la prima dose sono 315412, il 92 per cento della popolazione mentre sono 288483, l'84 per cento della popolazione, i cittadini con la seconda dose. Il 35 per cento della popolazione, 120882 cittadini, ha ricevuto la terza dose.

Intanto i contagi aumentano: ad Andria siamo a quota 757. Aumentano i ricoveri, ad oggi ci sono 8 residenti andriesi ricoverati negli ospedali covid della sesta provincia; 15 invece sono barlettani, 15 biscegliesi, 2 i residenti di Canosa di Puglia, 3 di Margherita di Savoia, 1 di Minervino, 1 di San Ferdinando, 3 di Trani e 4 di Trinitapoli. In totale, sono 52 i ricoverati residenti nella Bat. Il numero cumulativo, dall'inizio della pandemia (febbraio 2020) conta 759 deceduti nella Bat. Andriesi morti per covid, ad oggi, sono 186.

Gli attualmente positivi nella Bat sono, ad oggi, 4163 e Andria ne conta 757. In isolamento e sorveglianza fiduciaria 749 andriesi. Nell'ufficio Igiene di viale Trentino, anche ieri sono stati effettuati tamponi molecolari.

Seppur la variante Omicron del virus Covid-19 sembri meno severa rispetto a Delta, in particolare tra i vaccinati, non significa che debba essere categorizzata come lieve: come le precedenti varianti, Omicron causa ricoveri e uccide, così come commentato a Ginevra il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

In programma nelle prossime settimane, gli open day, sia per adulti che per bambini, finalizzati ad accrescere il numero di popolazione dei vaccinati. Intnato,s empre nella giornata di ieri sono partite in Puglia le prenotazioni della dose “booster” (richiamo) di vaccino anticovid per la fascia di età 12-15 anni, per quanti abbiano terminato il ciclo vaccinale da almeno 120 giorni. È possibile prenotare utilizzando il sito “lapugliativaccina”, i CUP e i FarmaCup. Da lunedi 10 gennaio partiranno le somministrazioni che potranno essere effettuate negli hub vaccinali, negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nelle farmacie che hanno attivato il servizio e nei centri specialistici di cura per i cittadini con fragilità.