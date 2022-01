Ieri mattina, dopo la Santa Messa celebrata da don Sergio Di Nanni, nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano di Andria, nell’ attiguo oratorio, la Befana è arrivata puntuale con il suo sacco di doni e tanta allegria per tutti gli ospiti. La presidente della Fidapa, Lilla Bruno, ha invitato tutti i bambini e le bambine a partecipare all’evento: «se saremo in tanti sarà una vera festa!»



Grazie all’impegno delle socie Fidapa e al contributo di alcune volontarie, sono state raccolte 60 calze, alcune delle quali realizzate all’uncinetto da una socia, piene di cioccolate, caramelle e accompagnate da messaggi ben augurali destinati ai piccoli e da una lettera scritta per loro.

«Un appuntamento che rispetta la tradizione – ci spiega la presidente della Fidapa – nella dimensione di una apertura e condivisione sul territorio, affinché tutti, nessuno escluso, possano ritrovare il senso e il gusto del diritto al gioco e alla felicità. La nostra è stata una Befana dell’Allegria colorata, vispa, simpatica, pronta a ridere a scherzare a giocare e a ballare con tutti, piccoli e grandi: la “vecchietta” edizione 2022 è subito entrata con determinazione in sintonia con tutti, pronta a distribuire doni e dolciumi ma anche qualche pezzetto di carbone zuccherato; del resto le fidapine, come si sa, non esitano mai a mettersi in gioco e a farsi coinvolgere attivamente».

Proprio nella lettera consegnata ai piccoli, si possono leggere simpatici e importanti "suggerimenti" della Befana targata Fidapa: i bambini sono invitati al rispetto di tutti, all'ascolto e alla condivisione, valori antichi ma sempre attuali.