Chiusa la fontanina di Castel del Monte, le lamentele: «Tolto unico privilegio in questo deserto»

«L'unico privilegio che avevamo noi ciclisti e i turisti era quello di prendere un po' d'acqua fresca in questo deserto che esiste intorno a Castel del Monte ci è stato tolto da un mese circa perchè si è rotto il rubinetto e quindi è stata chiusa proprio»: è questa la denuncia di uno dei tanti amanti delle due ruote della nostra città che frequentano il maniero federiciano nel corso delle attività ricreative di ciclismo.

«Sicuramente la colpa è anche di chi ne fa abuso, riempiendo intere cisterne di acque, ma alla fine ne facciamo le spese noi e i turisti, per l'unico punto in cui abbeversarsi nella zona: manca l'acqua da un mese e non sappiamo dove andarla a prendere, le aziende intorno al castello hanno chiuso anche loro le fontane. Quando comincerà a fare più caldo, questa fontanina è la nostra salvezza: speriamo che si diano da fare». La richiesta quindi è di ripristinare la fontana per restituire a tutti un bene fondamentale: l'acqua.