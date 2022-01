Incidente stradale su via Barletta: tre auto coinvolte

Incidente stradale stamane quando erano circa el ore 11 su via Barletta, all'incrocio con via Plinio. Tre le auto coinvolte.

Sul posto gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, che hanno dovuto chiudere al traffico una semicarreggiata per il tempo necessario all'esecuzione dei rilievi e alla rimozione dei veicoli danneggiati.



Per cause che sono ancora al vaglio degli agenti intervenuti, una Chevrolet Spark si è scontrata con una Fiat Punto che, in dipendenza dell'impatto, è carambolata contro un'altra Fiat Punto in sosta senza persone a bordo. Non ci sono state persone infortunate ma solo danni ai veicoli coinvolti.



La via Barletta si conferma un'arteria stradale sulla quale, sovente, si verificano incidenti stradali a causa dell'alta densità del traffico veicolare che la percorre.