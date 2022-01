Ritorna il progetto che porta solidarietà in silenzio tra chi vive ai margini: parliamo di “Non siamo soli”, l’attività che vede in queste settimane impegnati i volontari della Croce Rossa italiana di Andria nella consegna di viveri di conforto, indumenti e coperte, kit igienici e mascherine FFP2 a chi vive in isolamento in campagna e nella stazione di Trani.

«La nostra rete di solidarietà – spiega il presidente del comitato andriese, Antonio Veneziano – si è attivata anche quest’anno: abbiamo aggiunto materiale che ci è stato consegnato dal Comitato centrale. La Croce Rossa rimane sempre al servizio dei più vulnerabili, soprattutto con l’allerta freddo di questi giorni».

Con le basse temperature previste nei prossimi giorni, dunque, ritorneranno per strada gli oltre 15 volontari coinvolti che daranno un sostegno a tanti in difficoltà.