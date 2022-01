Raccolta fondi non autorizzata: la diffida della Diocesi di Andria

«È giunta notizia che un “neo Comitato” sorto ad opera del Sig. Sebastiano Di Pasquale sta promuovendo nella città di Andria una raccolta fondi per i festeggiamenti programmati per il 10 marzo e per la festa patronale.

Questa Curia Vescovile, unitamente ai Padri Agostiniani e all’Associazione Madonna dei Miracoli presieduta da Francesco Leonetti, precisa che è assolutamente all’oscuro di tale iniziativa e che la stessa non è organizzata dalla Chiesa, ma è una iniziativa privata del Sig. Di Pasquale.

La Diocesi di Andria e i Padri Agostiniani pertanto diffidano il Sig. Di Pasquale a procedere in questa iniziativa in nome di esse e a continuare a discreditare quanti invece operano e collaborano nelle attività programmate».