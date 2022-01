Anno nuovo, problemi vecchi: superata la soglia limite delle polveri sottili nei giorni scorsi

Anno nuovo, problemi vecchi: si è ripresentato la settimana scorsa, secondo quanto rilevato dalla centralina dell'Arpa in via Vaccina, lo sforamento del limite dei valori di PM2,5, che costituiscono le cosiddette "polveri sottili", cioè quelle particelle talmente fini da riuscire ad arrivare negli alveoli polmonari e causare brutte malattie, tra cui il tumore al polmone e altre patologie.

Ricordiamo che la centralina dell'Arpa rileva la quantità di polveri in un punto che ormai non è al "centro" del traffico andriese come in passato, e bisognerà capire inoltre dove verrà collocato lo strumento di rilevazione man mano che proseguiranno i lavori per l'interramento ferroviario. Immaginate quante volte verrebbero sforati i valori se la centralina fosse posizionata in via Bisceglie o in via Trani? O nei pressi delle scuole dove alcuni genitori hanno la pessima abitudine di sostare con i motori accesi aspettando che i loro pargoli entrino o escano da scuola?

Noi continueremo a denunciare, ma aspettiamo anche efficaci azioni e politiche di mobilità alternativa e di cura dell'ambiente e invitiamo i cittadini a usare un po' meno le automobili e a camminare di più: farà bene non solo allo spirito, ma anche alla salute di tutti.