Un terribile incidente stradale si è verificato questo pomeriggio poco dopo le 17 lungo la provinciale 231. A circa un chilometro dal centro abitato di Corato, in direzione Bari, per cause ancora da accertare un'auto di grossa cilindrata ha sbandato ed è finita contro il guard-rail. Violentissimo l'impatto, in seguito al quale il conducente - che viaggiava da solo - ha perso la vita. Inutile, purtroppo, l'intervento dei sanitari del 118. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. Sul posto gli agenti della polizia locale di Corato e i vigili del fuoco.