Campagna olivicola: una lotta quotidiana tra insicurezza e strade dissestate

Spesso nella nostra città si parla di “oro verde” e dell’importanza dello stesso per il rilancio dell’economia locale, ma latitano le azioni per la "protezione" e il sostegno di chi opera in tale settore.

Oltre a tutte le problematiche nazionali e internazionali legate al mercato dell’olio extra vergine di oliva, ce ne sono altre più vicine agli operatori. Prime fra tutte c’è la problematica legata alla sicurezza nelle campagne.

Purtroppo, quotidianamente, leggiamo di cronaca legata a ingenti quantitativi di furti di olive che mandano al macero il lavoro di un intero anno di chi si prende cura delle piante in attesa del momento più importante, cioè quello della raccolta e della molitura. Eppure, in più occasioni, si è parlato di “piani di sicurezza” per tutelare agricoltori e raccolto, ma ad oggi nemmeno l’ombra. Per non parlare dei droni che avrebbero dovuto essere utilizzati ma che nessuno ha visto ancora volare.

A ciò, si aggiunge anche il pessimo stato delle strade comunali e provinciali che sono piene di voragini e che causano danni a trattori e altri mezzi che, spesso, si ritrovano ruote bucate e sospensioni saltate con ulteriori aggravi di costi.

Una situazione davvero paradossale che richiederebbe una seria riflessione e diverse azioni per proteggere l’”oro verde” come se fosse più prezioso dell’”oro giallo”.