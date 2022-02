Incidete questo pomeriggio alle ore 16 circa all'incrocio di viale Trentino Alto Adige con via Flaming e via Minzoni.

Per cause in corso di accertamento un'Audi ed una Peugeot si sono scontrate. Uno dei due conducenti è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del locale nosocomio. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi.

L'impatto ha coinvolto anche una palina pubblicitaria che è stata completamente abbattuta.

Sul posto oltre al personale del 118 sono intervenuti gli agenti del Nucleo di Pronto intervento della Polizia locale.