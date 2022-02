Lieve scossa di terremoto tra Andria e Trani

Vaccini, in Puglia il 65% degli over 12 ha terza dose: sopra media nazionale

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 48,3%, 17,1 punti sopra la media nazionale. Il 21% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. Per quanto riguarda la