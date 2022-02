Un'enorme colonna di fumo nero si sta levando in questo momento nella zona tra via Bisceglie e via Trani, visibile a occhio nudo da lontano, ormai anche nella zona di via Puccini.

Sul posto sono giunti Polizia Locale e Vigili del Fuoco, operatori del 118, Carabinieri e Polizia di stato.

Si tratterebbe di un incendio scoppiato in un deposito di mezzi e materiali nella zona della tangenziale compresa appunto tra via Bisceglie e via Trani. Scoppiato intorno alle 16.30 da alcuni mezzi, avrebbe poi coinvolto anche gli edifici: il fuoco ha poi avvolto a catena numerosi altri mezzi parcheggiati, appartenenti per lo più ad ambulanti.

Al momento non si registrano feriti: gran parte della tangenziale è chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Seguiranno aggiornamenti.