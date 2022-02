Incendio nel deposito mezzi, i tecnici Arpa non hanno constatato alterità alla salubrità dell'aria

All'indomani dell'incendio scoppiato ieri pomeriggio in un deposito ubicato nei pressi della tangenziale di Andria, allo svincolo per Trani, sono intervenuti anche i tecnici dell'Arpa, così come da noi anticipato.

Fortunatamente non sono state rilasciate particolari prescrizioni, come confermato anche dal comandante della Polizia Locale, il dott. Francesco Capogna. I tecnici dell'Arpa Puglia non avrebbero constatato alterità dunque alla salubrità dell’aria.

Intanto sul sito e nell’area interessata dall’incendio, lunedì 7 febbraio si procederà anche ad effettuare un’ispezione tramite gli esperti ASL BT del SIP (Servizio di igiene Pubblica diretto dal dott. Riccardo Matera) e del SIAN (servizio igiene degli alimenti e della nutrizione diretto dal dott. Pantaleo Magarelli) per valutare l’opportunità di campionare eventuali matrici presenti su quei terreni.

Anche in questo caso non dovrebbero esserci particolari prescrizioni dal momento che in zona insistono perlopiù ulivi e, non essendoci frutti in quanto in questo periodo perché l’ulivo è oggetto di potatura, il problema non si porrebbe.