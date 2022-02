Una querelle che vede da una parte le scuole che hanno bisogno di interventi e dall'altra la Provincia, che dovrebbe eseguire i lavori. Ieri un incidente al Liceo Carlo Troya: una finestra è andata in frantumi, per fortuna senza fare danni a persone. Si sono registrati in realtà diversi danni causati dal forte vento, danni che fanno sorgere interrogativi importanti. Ma gli studenti non ci stanno e ora scrivono:



«Il giorno 7 febbraio, durante il pieno delle lezioni scolastiche, nel liceo Classico Carlo Troya, è caduta un’intera finestra. La classe che doveva trovarsi lì durante il terribile episodio, era, per fortuna, occupata nello svolgere le lezioni di educazione fisica all’aperto (poiché la palestra è inagibile).



Tutto ciò ha smosso molti studenti che, dopo anni, si ritrovano nuovamente in condizioni di disagio dovute alla mancata sicurezza della struttura. Infatti, l’accaduto si era già ripetuto negli anni precedenti. Per questo, nella mattinata dell’ 8 febbraio molte classi hanno deciso di protestare poiché stanchi della situazione. Si sono radunati e fermati all’esterno dell’edificio perché, a causa del forte vento, non si sentivano sicuri nel plesso.



Una manifestazione verrà organizzata nei giorni successivi, ma nonostante ciò non potevamo rimanere impassibili davanti all’accaduto.

Il bando è stato vinto, i fondi sono arrivati alla provincia, quando agiranno? Quando la nostra scuola potrà essere definita sicura? Quanto ancora dovremo sperare nella fortuna che in questi anni ci ha accompagnato?

Speriamo possano agire il prima possibile perché studiare in sicurezza è un nostro diritto e la provincia più di tutti dovrebbe tutelare le sue scuole e i suoi studenti affinché ciò sia garantito».