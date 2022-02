incidente in via Corato Copyright: AndriaLive

Giornata piuttosto movimentata sul fronte degli incidenti stradali. Un sinistro si è verificato in serata sulla 231, in territorio di Andria, ed ha visto coinvolte una Opel corsa ed un Doblò, ancora poco chiara la dinamica dell’incidente su cui indagano i carabinieri e la Polizia stradale.

Sempre sulla 231 quest’oggi una donna coratina ha investito un cane al chilometro 39,200, in territorio di Trani. Il cane è rimasto ucciso sull’asfalto mentre la donna, a seguito dell’impatto, avrebbe perso il controllo del mezzo urtando contro lo spartitraffico e riportando ferite medicate presso il pronto soccorso del nosocomio andriese. Sul posto per i rilievi sono giunti i Carabinieri dal comando provinciale di Trani e la Polizia Locale di Andria che ha coordinato le operazioni di smistamento del traffico veicolare.

In serata, invece, in via Corato all’altezza dell’incrocio con via Edison, una moto si è scontrata con una Peugeot 3008. Rimasto ferito un giovane 20enne alla guida del motoveicolo che è stato trasferito con un’ambulanza del 118 al ponto soccorso del Bonomo. Sembrerebbero non gravi le sue condizioni. Sul posto gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale che adesso visioneranno anche le camere di videosorveglianza della zona per accertare la dinamica dell’incidente.