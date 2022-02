Un'ex dipendente di Villa Gaia: «Crisi "brillantemente" superata a discapito dei lavoratori»

Poco meno di due settimane fa abbiamo pubblicato un comunicato stampa della Cooperativa sociale Villa Gaia in cui si faceva il punto sulla situazione dopo gli anni difficili dell'ultimo quinquennio: è arrivata la risposta amareggiata di una delle tanti dipendenti che, dopo la crisi, ha dovuto negoziare un accordo per riprendere una parte degli stipendi dovuti e mai ricevuti.

«La mia ultima lettera da ex dipendente risale al 24 marzo 2019, dove descrivevo la fredda cronaca e gli eventi che avevano travolto la Cooperativa Sociale Villa Gaia.

In tre anni come in una serie tv che si rispetti si sono susseguite tante puntate: entrate, uscite e colpi di scena, per arrivare al 29 gennaio 2022, data che pare debba definitivamente far calare il sipario e il cui ultimo episodio non può che non essere intitolato: “e tutto finì a tarallucci e vino”.

Con mia estrema sorpresa leggo l’articolo pubblicato su Andrialive in cui la presidente Marianna Petruzzelli dichiara che “il grave periodo di crisi finanziario è stato brillantemente superato”. Tutti sono felici e compiaciuti, i rappresentanti del Comune di Andria, gli avvocati, il commissario e la nuova presidente che è riuscita a portare egregiamente un (insperato) risultato a casa.

Lettori, vi voglio raccontare una bella storia con il lieto fine: sapete cosa prevede questo accordo avallato dal Tribunale di Trani per i lavoratori?

Il pagamento degli stipendi in “appena” 10 anni; le ultime 3 mensilità e il TFR al 50%, ma solo perché recuperati dal fondo di garanzia INPS.

Molti mi potranno dire “chi si accontenta…”, ma realmente qui c’è poco da godere: si sta facendo soltanto credere che una nave che imbarcava acqua da tutte le parti adesso si è trasformata in uno sfavillante yacht, senza considerare che in quel naufragio molti sono annegati, nonostante le scialuppe di salvataggio dell’accordo estorto per sfinimento.

Per scendere nel particolare, irrilevante per molti, io (come penso altri) perdo il 70% del mio credito e dovrei sentirmi pure felice perché ho garantito il proseguo delle attività di Villa Gaia, senza riceverne neanche un grazie, ma soltanto umiliazioni, sentendomi sbagliata solo perché ho cercato e a quanto pare senza riuscirci, di far valere i miei diritti chiedendo solo di essere retribuita dignitosamente per aver svolto il mio lavoro.

Seduta sul divano guardo i titoli di coda, la macchina da presa si allontana dai protagonisti avendo una visione olistica, dove tutti ridono seduti ad una tavola imbandita, mangiano, bevono e si divertono, ormai la crisi sembra un brutto ricordo… è stata “brillantemente” superata. Beh, che dire, questa è la grande bellezza».

In effetti gran parte degli ex dipendenti di Villa Gaia hanno accettato un accordo con cui rinunciano a far dichiarare il fallimento della cooperativa per ottenere parte degli stipendi spalmati in 10 anni e più: uno dei tanti pessimi risultati di una politica che ha visto naufragare le cooperative che ad Andria garantivano l'assistenza alle fasce deboli della popolazione.