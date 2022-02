Non c'è pace per le scuole andriesi. È di poco fa la notizia relativa ad atti vandalici perpetrati in danno del plesso scolastico Don Tonino Bello, in via Camaggio, dove pare che ignoti si siano intrufolati vandalizzando gli ambienti scolastici.

Hanno svuotato gli estintori, imbrattato di colore pareti e porte, provocato danni ai computer, senza asportare nulla.

Sul posto si sono recati i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale per la conta dei danni e per risalire agli autori dell'atto vandalico. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza e ascoltate le persone del posto.

Dure le parole della sindaca Giovanna Bruno: "La città deve interrogarsi sul percorso di educazione alla legalità, al rispetto. Questo è un problema di comunità. Mi chiedo questi ragazzi che fine faranno? Cosa sono destinati a fare se oggi si comportano in questo modo? Parlo di ragazzi, magari sono adulti che però ragazzi lo sono stati. Parlo, comunque, di gente che vive nella nostra città, che frequenta i nostri ambienti, le nostre strade, i nostri luoghi di ritrovo".

In mattinata sul posto la sindaca assieme l'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione si recheranno sul posto per esprimere vicinanza alla comunità scolastica.