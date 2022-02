Coronavirus, in Puglia 4.952 contagi e 14 decessi. In confronto con un anno fa

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 45.270 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 4.952 casi positivi, così suddivisi: 1.332 in provincia di Bari, 385 nella provincia BAT, 445 in provincia di Brindisi, 827 in provincia di Foggia, 1.340 in provincia di Lecce, 578 in provincia di Taranto, 33 casi di residenti fuori regione, 12 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 14 decessi.

I casi attualmente positivi sono 100.528; 745 sono le persone ricoverate in area non critica, 68 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 8.235.298 test; 670.456 sono i casi positivi; 562.520 sono i pazienti guariti; 7.408 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 226.098 nella provincia di Bari; 67.691 nella provincia BAT; 62.796 nella provincia di Brindisi; 104.676 nella provincia di Foggia; 110.426 nella provincia di Lecce; 91.670 nella provincia di Taranto; 4.890 attribuiti a residenti fuori regione; 2.209 di provincia in definizione.

Anche oggi forniamo i dati della pandemia riscontrati esattamente nello stesso giorno di un anno fa, in modo che ciascuno si possa fare una idea compiuta dell'andamento del contagio e dell'efficacia dei vaccini.

Covid, contagi e decessi di un anno fa

Giovedì 11 febbraio 2021 in Puglia, sono stati registrati 10.372 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.248 casi positivi: 431 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia BAT, 216 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 304 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 5 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 33 decessi.