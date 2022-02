Non hanno notizie del padre ricoverato al “Bonomo”: trasferito a Bisceglie senza avvisare nessuno

Da sempre l’Italia si è distinta per essere il paese con un sistema sanitario tutto sommato in buona salute rispetto agli altri paesi.

Con l’arrivo della pandemia però il sistema ha visto emergere carenze non di poco conto. Molti pazienti lamentano lunghe attese prima dell’accesso in pronto soccorso.

Il caso. Un 90enne con comorbidità è stato portato al pronto soccorso del locale nosocomio in condizioni serie. A causa della pandemia in atto i familiari sono stati tenuti fuori e lì sono rimasti per ore ed ore in attesa di sapere se e quando il loro caro papà sarebbe stato ricoverato, poi in che reparto e qualche ulteriore notizia di conforto circa il suo stato di salute. Da premettere che il tampone effettuato all’arrivo al Bonomo risulta negativo. Viene quindi ricoverato ma i parenti riescono ad avere solo notizie vaghe e frammentate, finché, dopo 3 giorni, scoprono che lo stesso è stato trasferito all’ospedale di Bisceglie in quanto risultato, dopo il ricovero, positivo al covid.

La domanda sorge spontanea: ci voleva (e in generale ci vuole) tanto ad informare i familiari? Per giunta, trattasi di covid, non sarebbe stato utile allertare da subito i contatti stretti affinché potessero provvedere ad accertare il loro stato di salute? Con i sanitari di Bisceglie, invece, il dialogo è continuo e minuzioso.

Questo caso, e diversi altri segnalatici dello stesso tenore, costituisce un tragico esempio a dimostrazione di un sentimento di indifferenza e mancanza di umanità e comunicazione che vige spesso nelle corsie degli ospedali. È impensabile che un luogo che dovrebbe rappresentare la cura diventi un incubo nel quale evitare di approdare.

Le competenze di chi svolge qualsiasi professione, compresa quella sanitaria, sono fondamentali ma in quest’ultima ne è strettamente necessaria una particolare e non di poco conto: è richiesto di essere umani, disponibili e gentili. Soprattutto in tempi di emergenza dove le famiglie si trovano divise e i malati non possono contare sulla presenza fisica di un assistente familiare, di una carezza, un sorriso che possa alleviare la sofferenza fisica e quella psicologica. L’affetto, unito alle cure mediche, può costituire un vero toccasana: perché privarne il malato? Perché gettare le famiglie già provate dal dolore nella frustrazione della mancanza di notizie, ancorché di contatto umano col proprio caro?

Ovviamente non vogliamo generalizzare e puntare il dito indiscriminatamente: tuttavia tutti i reparti dovrebbero funzionare alla stessa maniera, con le stesse premure e con medesimi protocolli in questo senso.

Siamo ottimisti e auspichiamo che passata l’emergenza possa essere rivalutata la necessità di formare nelle corsi degli ospedali veri e propri angeli della gentilezza, in primis. Qualcuno diceva che la stessa salverà il mondo. Come dargli torto?