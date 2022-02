È uno degli istituti più rinomati della città. Ha sfornato, in un secolo di storia, menti brillanti e personalità di rilievo. Da anni -troppi anni- però, è costretta a fare i conti con gravi problemi di edilizia strutturale. Lo scorso 7 novembre, come raccontato dalla nostra redazione si è letteralmente frantumato il vetro della finestra di una classe, per furtuna in quel momento vuota. Anche a fine dicembre si è sfiorato il peggio: dal soffitto della palestra è crollato un pezzo di intonaco; anche in quel momento l’area, ora inagibile, era vuota.

Gli studenti non ci stanno, e stamane si sono radunati in Largo Torneo per un sit-in di protesta. Chiedono alla Provincia Bat, a cui spetta la manutenzione delle scuole secondarie di secondo grado, interventi rapidi: «Adesso non ci sono più scuse, i soldi ci sono -spiegano i Rappresentanti di Istituto Riccardo Alicino, Silvana Sgarra, Fabio Fasciano e Claudia Rella-: svariate centinaia di migliaia di euro sono a disposizione. Ci era giunta voce che alcuni lavori (come il rifacimento degli infissi, palestra e caldaie) sarebbero partiti tra dicembre e gennaio. Ora ci dicono che devono ancora essere appaltati e forse verranno avviati in estate. Non possiamo più aspettare un ente “fantasma” -rimarcano gli studenti- in Italia c’è bisogno di sfiorare la tragedia per intervenire. Il Covid non lo ha insegnato: sulla scuola bisogna investire!»

Anche la Scuola farà la sua parte. Il dirigente prof. Michelangelo Filannino ha celermente denunciato l’accaduto all’ente provinciale: «È in programma per la prossima settimana un Consiglio di Istituto -continuano i gli studenti- Tra i punti all’ordine del giorno la redazione di un documento da inviare alle istituzioni».