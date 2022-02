Un sì d’amore: prelevati fegato, reni e cornee da un 66enne

Quinta donazione multiorgano dell’anno nella Asl Bt. Una donna di 66 anni di San Ferdinando di Puglia ha donato il fegato, i reni e le cornee.

Le operazioni si sono tenute presso l’ospedale Bonomo di Andria dove, nelle sale operatorie dirette dal dottor Nicola Di Venosa, si sono alternate le equipe del Policlinico di Bari per il prelievo ed il trasporto del fegato e del Policlinico di Foggia che ha prelevato i reni per inviarne uno a Verona e uno a Bari. Le cornee sono state, invece, prelevate dall'equipe del dottor Fabio Massari di Andria e sono state inviate alla Banca degli Occhi di Mestre. Tutte le operazioni sono state coordinate dal dottor Giuseppe Vitobello, referente Asl per le donazioni.

A dare il consenso, consentendo questo nuovo encomiabile gesto di estrema generosità, il marito e i due figli della donna che hanno espresso il loro assenso alla donazione.

«Una catena di solidarietà che diventa sempre più forte - dice Vitobello -: il nostro territorio sta dando prova di attenzione estrema alla donazione degli organi rimarcando con un sì sempre più frequente l’amore per la vita che continua».