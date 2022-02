Vecchi televisori, pneumatici incendiati, rifiuti di ogni tipo: è la vista che si presenta agli occhi di chi costeggia il cosiddetto "canalone", ossia il tratto cittadino del canale Ciappetta-Camaggio.

Di denunce come questa ne abbiamo registrate tantissime nel corso degli anni: ci sono momenti in cui il canalone diventa una vera e propria discarica per mano degli andriesi incivili che evidentemente non hanno remore a deturpare il paesaggio, con tutte le conseguenze che ne derivano. Conseguenze in termini di costi per ripulire, conseguenze per l'ambiente e per la salute, a causa dei problemi causati all'aria e al terreno da parte di questi rifiuti sicuramente tossici.

Noi continueremo a denunciare per far sì che la parte buona di Andria possa prendere le distanze da questi atti e che la tutela dell'ambiente diventi una priorità: nei giorni scorsi la sindaca aveva annunciato che la percentuale di raccolta differenziata ad Andria è nuovamente scesa. Da comune riciclone stiamo scivolando a comune zozzone.