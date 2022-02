Multato sulle strisce blu, aggredisce ausiliario trasportato d'urgenza al Bonomo

Una discussione verbale, minacce e poi l’aggressione fisica. È accaduto ieri mattina, intorno alle ore 12, in Piazza Imbriani a Canosa, ai danni di un ausiliario del traffico minervinese.

L’aggressione si è consumata sotto gli occhi spaventati dei passanti. All'origine del diverbio, sfociato poi in un pestaggio, un verbale elevato all'aggrerssore a seguito di mancata esposizione del tagliando per la sosta a pagamento. Lo stesso non avendo gradito il verbale si sarebbe messo sulle tracce dell'ausiliario per "saldare" il conto.

L’ausiliario del traffico, 48enne di Minervino, a seguito dell'aggressione è stato trasportato da un'aumbulanza del 118 in codice rosso al Bonomo di Andria dove gli sono stati refertati trauma cranico, cervicalgia da contraccolpo e fratture nasali con prognosi di un mese. A ricorrere alle cure dei sanitari, a seguito di un trauma mandibolare, anche un 27enne, anch'egli ausiliario del traffico, intervenuto per difendere il collega.

L'aggressore, 46enne di Canosa, è stato poi rintracciato ed arrestato dai Carabinieri per lesioni gravi.