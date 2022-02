Scontro frontale su via Lagnone Santa Croce: tre feriti

Scontro frontale tra una Fiat Punto e una Fiat Panda: tre le persone ferite. È accaduto stamattina, intorno alle ore 11:10, su Via Lagnone Santa Croce in corrispondenza del ponte sulla lama, a poca distanza dall'incrocio con Viale Dalmazia.

I veicoli coinvolti erano condotti da due giovani donne, una tranese e l'altra andriese, che riuscendo malagevole l'incrocio in corrispondenza della strettoia sul ponte, non hanno rallentato a sufficienza per evitare lo scontro, le cui conseguenze più gravi le ha riportate un'anziana donna trasportata su una delle due auto. Sul posto sono intervenute due autoambulanze del 118 e due equipaggi del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria, coadiuvati anche da agenti della Guardia di Finanza casualmente in transito sulla zona.

I feriti sono stati trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Andria, dove risultano ancora in cura, mentre la strada è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire il rilievo del sinistro stradale e la rimozione dei mezzi, non marcianti a causa dei gravi danni riportati.