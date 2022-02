Ancora un’aggressione di un branco di randagi ai danni di una ragazza

«Io e il mio cane siamo stati aggrediti stamattina da un branco di randagi: erano in 11 e non è stato facile metterci al riparo». È quanto denuncia una nostra concittadina in relazione all'aggressione subita intorno a mezzogiorno nel parco urbano in via Ceruti. Per fortuna è stata soccorsa da alcuni passanti che l'hanno aiutata a mettersi in salvo e a recuperare la borsa e gli effetti personali caduti per terra.

«Ormai sono davvero scoraggiata, si scende per strada col terrore di essere aggrediti. Il mio cane è anziano e da questa mattina non riesce a riposare e a mangiare. Ho trovato soccorso perché era mezzogiorno, ma se fosse successo alle sette di mattina? Forse vi trovereste a raccontare sulle pagine di Andrialive un'altra storia.ho anche chiamato i vigili ma a che serve?»

Purtroppo, come già raccontato circa un mese fa dall'assessore Colasuonno, la situazione al momento vede pochissime risorse a disposizione per contrastare il randagismo, il canile pieno e l'attesa per la realizzazione del canile comunale.