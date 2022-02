A tutta velocità nel cantiere: si schianta contro mezzo di lavoro (fermo) sulla Trani-Andria

Sulla provinciale Trani-Andria, poco dopo lo svincolo della 16bis Trani Sud sono in corso lavori di manutenzione stradale ed è attivo un cantiere per apportare migliorie alla viabilità nei pressi dello stabile della ex Lum. Il cantiere è attivo e segnalato e nello stesso vi sono parcheggiati nottetempo i mezzi da lavoro.

Nella notte una vettura si è fiondata nel cantiere schiantandosi contro un escavatore. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, ingenti i danni alle cose.

Nella settimana appena trascorsa, sulla Trani-Andria, in territorio di Andria, un'altra vettura è stata protagonista di un incidente, schiantandosi sugli arredi stradali della prima rotatoria.