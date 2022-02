Hanno iniziato ieri sera a protestare: si tratta degli autotrasportatori, mobilitatisi in Puglia e nella nostra città, che hanno picchettato la rotatoria della tangenziale. Tra i motivi, gli aumenti dei carburanti e dei pedaggi autostradali e le condizioni di lavoro in netto peggioramento.

La Polizia Stradale e la squadra Volanti della Questura andriese stanno presidiando la zona. In tutta l'Italia, in questi giorni, gli autotrasportatori non vogliono più aspettare e davanti alle mancate risposte e ai rinvii del governo nazionale hanno deciso di fermarsi lungo le grandi vie di comunicazione: non un blocco del traffico, ma un presidio formato da centinaia e centinaia di mezzi. L'aumento del prezzo del gasolio, aggiunto a quello dei pedaggi autostradali, ha fatto lievitare i costi mensili fino a 3500 euro in più. I manifestanti, a nome della categoria, chiedono che il governo fissi per i camionisti un prezzo calmierato per il gasolio tra 1€ e 1,20€ a litro.