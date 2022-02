Sventato un furto all’interno di un impianto fotovoltaico

Furto sventato in un impianto fotovoltaico nella tarda serata di lunedì 21 febbraio, nell’agro di Andria, in contrada “Murge di Toro”. Alcuni ignoti si erano introdotti all’interno di un campo fotovoltaico, scavalcando la rete di recinzione.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e osservata in diretta dagli addetti alla Centrale Operativa del Consorzio Autonomo Guardie Campestri. Inviate immediatamente le prime pattuglie sul posto, i malviventi, alla vista delle stesse, si sono dati repentinamente alla fuga.

Grazie alla tempestiva azione degli uomini del Consorzio, oltre ad un sistema di videosorveglianza all’avanguardia, il colpo non è andato a buon fine e sono stati scongiurati anche gravi danneggiamenti all’impianto.

Subito dopo sono stati informati sia i proprietari che la Questura di Barletta - Andria – Trani per i rilievi del caso. Da segnalare che nel corso della notte si sono verificati altri tentativi di furto nei campi circostanti, probabilmente ad opera della stessa squadra di malviventi, in un territorio, come quello murgiano, giornalmente nel mirino della criminalità, sempre più specializzata nel settore dell’impiantistica fotovoltaica, con grave nocumento all’economia locale.