30 anni e non sentirli: la Misericordia di Andria ha festeggiato domenica la ricorrenza con tre momenti particolarmente importanti per la Confraternita andriese. Inizio dedicato allo spirito, in pieno stile Misericordia, con una celebrazione officiata in Cattedrale dal Vescovo Mons. Luigi Mansi. Nella sua omelia il Pastore andriese ha ricordato l’importanza del volontariato e dell’azione per la comunità delle divise giallociano andriesi. Alla conclusione della Santa Messa, in Piazza Duomo, la Misericordia ha potuto scoprire e far benedire un nuovo mezzo da soccorso per cui la Confraternita andriese è sempre più all’avanguardia. Una nuova e modernissima ambulanza al servizio della comunità. Una nuova unità mobile di soccorso avanzato, un mezzo allestito dalla Orion in collaborazione con la GMD Automotive con la supervisione del Direttore dei Servizi della Misericordia di Andria Gianfranco Gilardi, che ne ha seguito passo dopo passo ed in ogni particolare la sua costruzione e la disposizione delle attrezzature. Oltre alla tecnologia di bordo avanzata con tutti i sistemi di allertamento di serie, il mezzo dispone di cambio automatico sequenziale con levette sul volante, Carplay e telefono cellulare oltre ad una videocamera anteriore. Inoltre è stata integrata con due tablet di cui uno collegato direttamente con la sala operativa con localizzazione e trasmissione dati e l’altro dispone di una apposita App di controllo, verifica e manutenzione delle apparecchiature a bordo per un controllo da remoto anche di farmaci e presidi specifici. Parco mezzi incrementato in occasione del 30esimo anniversario viste anche le moltissime attività previste in un fitto calendario di eventi che sarà presentato nei prossimi giorni. A conclusione della giornata un ritrovo associativo con vecchi e nuovi volontari. Balli, canti e testimonianze dagli albori della Misericordia ad oggi. Un modo per raccontarsi e per ritrovarsi con i circa 200 soci attivi sul territorio con la divisa giallociano andriese.

«Un momento che ci ha riempito di orgoglio ed emozione – ha spiegato Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria –, il primo finalmente in presenza di una lunga serie. Vogliamo che questo trentesimo sia un anno davvero speciale e che tanti altri giovani e magari adulti, possano affiancarsi al nostro percorso al servizio della comunità. Ed i progetti non si fermano mai».