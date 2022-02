Ladro si intrufola nell’appartamento di un’anziana in piena mattinata

Erano circa le ore 10 stamattina quando un uomo si è intrufolato nel complesso condominiale sito in via Firenze, dov’è ubicato anche l’asilo Saccotelli, e dopo essersi arrampicato sul muro che divide gli spazi condominiali è riuscito a entrare dalla finestra al primo piano di uno degli appartamenti abitati da una anziana signora che non si sarebbe accorta dell’intrusione.

Per fortuna una ragazza, che ha assistito a tutta la scena, dopo aver lanciato un urlo udito da diversi condomini, ha prontamente allertato i carabinieri che dopo pochi minuti sono arrivati sul posto. La ricerca del malvivente ha avuto esito positivo nel giro di pochissimo.

L’uomo è stato dunque rintracciato e condotto in caserma. Al momento non è stato reso noto se il ladro sia riuscito a impossessarsi di denaro o preziosi custoditi nell’abitazione della vittima.

Il fatto di cronaca sia da monito per ricordare di fare attenzione, soprattutto negli appartamenti ai piani inferiori, a lasciare aperte alla mercé di tutti finestre e/o porte, considerando anche che questo episodio è avvenuto alle ore 10 in pieno centro.