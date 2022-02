Striscia la notizia torna ad Andria, avvistato Luca Abete in via Ceruti

Tornano ad accendersi i riflettori sulla nostra città a livello nazionale: proprio questo pomeriggio è stato avvistato Luca Abete, uno dei più famosi giornalisti della trasmissione "Striscia la notizia" in via Ceruti.

La strada è stata oggetto in questi giorni di numerosi fatti potenzialmente interessanti: dalle aggressioni subite da diversi concittadini a opera di un branco di cani randagi fino ai disagi dei pendolari per la fermata dei bus proprio in via Ceruti, oltre al problema dei randagi rinchiusi nel Parco di corso Europa.

Scopriremo nei prossimi giorni direttamente su Canale 5 su cosa si sarà concentrato Abete.