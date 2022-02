Aggredisce un collaboratore scolastico nel tentativo di intrufolarsi in una scuola

Un’aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi se non fosse stato per i pronti riflessi di chi l’ha subita: è quello che è accaduto questa mattina, dopo le 13, nel cortile del plesso di via Fucà del 3° Circolo didattico "Cotugno", che ospita la scuola dell’infanzia “De Amicis” e la primaria "Giovanni Paolo II".

Un uomo, dopo l’uscita degli studenti della scuola primaria (mentre tuttavia i bambini della scuola dell'infanzia erano ancora presenti), si sarebbe avvicinato all’ingresso della scuola da uno dei cancelli nel cortile antistante l’ingresso alle aule presentandosi come consulente finanziario con tanto di valigetta e chiedendo di parlare con la responsabile della scuola. Il collaboratore scolastico però gli intimava di allontanarsi in quanto non autorizzato ad entrare, anche perché la responsabile di plesso ormai era andata via. Alla risolutezza del collaboratore, l’uomo lo minacciava di usare contro di lui uno spray al peperoncino se non lo avesse fatto entrare, minaccia poi messa in pratica. Nella concitazione degli attimi successivi, approfittando della confusione l’uomo si sarebbe dato alla fuga mentre il personale scolastico allertava la Dirigente che a sua volta avrebbe chiamato i Carabinieri.

Nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto gli Agenti che hanno acquisito le testimonianze e i dati per cercare di risalire all’identità dello sconosciuto. Il collaboratore si è recato, su invito degli agenti e della dirigente, al pronto soccorso dell’ospedale andriese per accertare che non ci fossero danni agli occhi per l’aggressione subita.