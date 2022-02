Febbraio da dimenticare: oltre 20 concittadini morti di covid

Calano i contagi, la trasmissione del covid rallenta e calano anche i ricoveri e le intensive, ma non i morti. Per la nostra città, febbraio 2022, è un mese dal triste primato: 21 i morti accertati per covid.

Per lo più si tratta di nostri concittadini che già soffrivano di altre patologie e per i quali il sopraggiungere del covid non ha fatto altro che compromettere i loro quadri clinici. Tra loro anziani, ma anche ultra sessantenni in condizione di comorbidità. Malati oncologici, che in tutta evidenza potevano e dovevano continuare a vivere, ma che il covid ha portato via infaustamente.

Troppo alto dunque il prezzo in termini di vite umane e a chi osa mettere in conto la fragilità delle malattie pregresse o l’età avanzata ci permettiamo di far osservare che il dolore, a qualsiasi età, fa male allo stesso modo. La sofferenza fisica fa male. Sempre. E se alla stessa ci sommiamo anche una sofferenza psicologica dettata dall’impossibilità di ricevere il conforto dei propri cari, durante la lunga degenza negli ospedali, la sofferenza si fa doppiamente atroce. Una sofferenza oltremodo condivisa con familiari e persone care che a stento ricevono aggiornamenti circa lo stato di salute dei pazienti fragili.

Dicevano che questo lungo periodo di emergenza sanitaria ci avrebbe ritrovati migliori. Intanto, auspichiamoci di debellare definitivamente il covid e convincere anche i più scettici che una vita vale sempre una vita e bisogna difenderla anche mettendo in atto comportamenti responsabili. Quindi, tra qualche settimana, quando allenteranno ulteriormente le misure di restrizione ministeriale, evitiamo di sentirci supereroi, piuttosto lavoriamoci su perché nel mondo reale servono veri eroi: è con il nostro esempio che cambia il mondo e non con le nostre opinioni.

Teniamo alta la guardia, per il bene dei più fragili. Sempre.